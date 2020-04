Tomasz Grodzki o nowej funkcji Jarosława Gowina: trwają rozmowy – Projekt ustawy o wyborach korespondencyjnych zostanie najpewniej odrzucony przez Senat – ocenia marszałek izby Tomasz Grodzki. W poniedziałek senackie komisje zajmą się projektem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Grodzki potwierdza również rozmowy na temat funkcji marszałka dla Jarosława Gowina. – Pierwszym zadaniem opozycji jest zapewnienie bezpiecznych wyborów. Wszystko inne to są działania, które mogą być planowane, mogą być omawiane, ale najważniejsze zadanie to zapewnienie bezpiecznych i demokratycznych wyborów – powiedział w TOK FM marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pytany o to, czy opozycja ma w planach złożenie wniosku o funkcję marszałka Sejmu dla Jarosława Gowina i odwołanie Elżbiety Witek. Taką możliwość zapowiadał senator PSL Jan Libicki. – Polityka to nie tylko Twitter i konferencje prasowe. To także różne rozmowy z politykami, z emisariuszami. Takie rozmowy się odbywają. Jaki będzie ich finał, nie chciałbym jeszcze przesądzać – mówił marszałek, przyznając, że rozmowy ws. Gowina jako kandydata na marszałka Sejmu są prowadzone. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.