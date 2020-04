Tomasz Grodzki odpowiada marszałek Sejmu. “Po prostu lekceważące”. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki zareagował na apel Elżbiety Witek o “sprawne procedowanie” projektu PiS dotyczącego głosowania korespondencyjnego dla wszystkich uprawnionych. Grodzki nawiązał do wtorkowych rozstrzygnięć w Sejmie. “W dniu, w którym Sejm odrzuca nasze poprawki o powszechnych testach na koronawirusa o dodatkach dla służby zdrowia i pomocy dla przedsiębiorców, ponowne wrzucanie tematu zmian w prawie wyborczym i oczekiwanie od Senatu, że będzie maszynką do głosowania, jest po prostu lekceważące” – napisał w mediach społecznościowych marszałek Senatu Tomasz Grodzki w odpowiedzi na apel Elżbiety Witek o jak najszybsze procedowanie przez izbę wyższą projektu ustawy PiS ws. głosowania korespondencyjnego. – Polacy powinni odpowiedzialnie i z pełnym zrozumieniem reagować na sytuację i zalecenia rządu. Dziś bez poszanowania ładu konstytucyjnego, powrót do normalności nie będzie możliwy. Nie można tworzyć precedensów, które będą wykorzystywane w przyszłości – mówiła marszałek Sejmu w telewizyjnym orędziu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

