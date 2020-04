Tomasz Grodzki ostro krytykuje działania rządu. Zwraca się do Łukasza Szumowskiego. Koronawirus w Polsce. Ogłoszono pierwszy etap zdejmowania obostrzeń. Tomasz Grodzki krytykuje decyzje rządu. – Jest chaos decyzyjny – powiedział. Ostro ocenił też działania Jacka Sasina: “Niegodne ministra”. – Pan minister Szumowski powinien wiedzieć, że ten wirus mutuje w co najmniej trzech kierunkach. (…) Zamknięcie lasów i parków było od początku nieroztropną decyzją. Jeszcze półtora miesiącu temu maseczki były niepotrzebne, testy to właściwie nie wiadomo po co. Jest chaos decyzyjny – powiedział Tomasz Grodzki w TVN24. Przyznał, że zdecydowanie bardziej identyfikuje się z tym, co proponuje pan Sośnierz. – Dziwię się, że ministerstwo zdrowia mając wybitnego fachowca w swoich szeregach, ignoruje jego zdanie – mówił marszałek Senatu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.