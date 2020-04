Toronto będzie transmitować na żywo wiśniowe kwiaty z High Park Jeśli miałeś nadzieję zobaczyć w tym roku kwiaty wiśni w High Parku, niestety możesz uczynić to tylko przy komputerze. Rzecznik miasta Toronto, Brad Ross, poinformował, że planuje się pomóc Torontończykom cieszyć się tradycją wirtualnego kwitnienia kwiatów wśród nowych miejskich przepisów w sprawie pandemii;. Ross wystąpił, aby potwierdzić wieści o rozwiązaniu problemu słynnego oglądania w High Parku wiosennego kwitnienia wiśni w rozmowie na ten temat w NOW Podcast NOW Toronto we wtorek 21 kwietnia. „Będziemy mieli wirtualną przygodę z High Park, transmisję na żywo z kwiatów wiśni. Nie będzie tak samo, rozumiemy, ale nic nie jest takie samo od pięciu tygodni. Kwiaty wiśni będą tam, ale High Park zostanie zamknięty dla publicznego dostępu – powiedział Ross, według Toronto Now. Oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną do miasta przez Narcity potwierdziło, że Toronto „opracowuje plan, aby ludzie mogli zobaczyć kwitnące kwiaty wiśni online”. Miasto udostępni więcej informacji, gdy będą dostępne, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Burmistrz John Tory po raz pierwszy ujawnił w marcu, że miasto rozważa całkowite zamknięcie High Park, aby zapobiec przeludnieniu w popularnym okresie kwitnienia wiśni. Tory omówił również możliwość utworzenia „Kanału Kwitnącej Wiśni”, zanim dodał, że nie zawahałby się zamknąć park, aby egzekwować społeczne zasady w okresie pandemii obowięzujące w mieście. „Przeprowadziliśmy bardzo wstępną dyskusję i opieramy ją na opinii Medical Officer of Health” – podkreślił podczas konferencji prasowej 26 marca. „Ale jeśli ludzie zrozumieją, że jak co roku dochodzi do ogromnego zagęszczenia przy okazji kwitnienia wiśni, myślę, że będą mogli sami dojść do wniosku, że będziemy musieli coś z tym zrobić” – powiedział Tory podczas konferencji prasowej 26 marca. W tej chwili parki w Toronto pozostają otwarte. Jednak obiekty zewnętrzne, takie jak place zabaw i boiska sportowe, są zamknięte. Mieszkańcy, którzy łamią miejski regulamin dystansowy, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 5000 dolarów. Personel medyczny z Toronto ogłosił w poniedziałek, że krzywa rozprzestrzeniania się wirusa zaczyna się spłaszczać. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

