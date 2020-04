Tragiczna doba w Wielkiej Brytanii i USA, spokojniej na południu Europy 29 kwietnia liczba zakażeń koronawirusem na świecie wzrosła do 3 192 691. W tym wyzdrowiało prawie milion osób (988 067), a zmarło 226 305 ludzi. Jak wygląda sytuacja epidemiczna w wybranych państwach? Oto bilans dnia. Koronawirus w USA – 1 049 577 zakażonych (+13 812) W Stanach Zjednoczonych na COVID–19 choruje już ponad milion osób. W ciągu ostatniej doby stwierdzono prawie 14 tys. nowych przypadków. Odnotowano też 1 385 zgonów. W sumie od początku epidemii w USA stwierdzono 60 651 zgonów z powodu koronawirusa. Koronawirus w Hiszpanii – 236 899 zakażonych (+4 771) Hiszpania stwierdziła w ciągu ostatnich 24 godzin blisko 5 tys. nowych zachorowań z powodu koronawirusa. W tym czasie na COVID–19 zmarło 453 pacjentów. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła więc w sumie do 24 275 osób i oznacza, że na milion mieszkańców umiera 519 osób. Chorobę pokonało zaś łącznie 132 929 ludzi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

