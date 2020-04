Trudeau: pakiet pomocy dla studentów w wysokości 9 miliardów dolarów Premier Justin Trudeau obiecuje nową pomoc w nagłych wypadkach studentom, których wykształcenie i perspektywy pracy zostały zakłócone przez koronawirusa. Miesięczna pomoc wynosi 1250 dolarów dla uczniów szkół policealnych do sierpnia. Zasiłek może wzrosnąć do 1750 dolarów dla osób niepełnosprawnych lub opiekujących się innymi osobami. Trudeau powiedział również, że studenci wkrótce będą mogli otrzymywać miesięczne świadczenia w wysokości od 1000 do 5000 dolarów za wolontariat w swoich społecznościach, aby nagrodzić ich wysiłki. Wypłaty te mają na celu wsparcie dla młodych ludzi, którzy nie zakwalifikowali się na inne programy pomocy doraźnej. Trudeau podał, że te i inne programy, takie jak zwiększenie stypendiów i rozszerzony program pracy wspierany przez rząd, będą miały wartość 9 miliardów dolarów. Joanna Wójcik KANADA i COVID-19 – wszystkie ważne informacje O KORONWIRUSIE Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

