Trump kontra świat Donald Trump chce wstrzymać amerykańską składkę na Światową Organizację Zdrowia. Choć znów wywołał oburzenie reszty świata, do podobnych jego zachowań powinniśmy się już przyzwyczaić. I nie chodzi tu tylko o pandemię koronawirusa. Prezydent USA romansuje z samotnością na arenie międzynarodowej już od dawna. Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wypłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia (WHO). Prezydent USA mówi dziś o „niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa” i żąda wyjaśnień. Zbyt duże zaufanie do danych podawanych przez chińskie władze – to, zdaniem głowy amerykańskiego państwa, główna przyczyna drastycznego pogorszenia się sytuacji na świecie w związku z pandemią koronawirusa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.