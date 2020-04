Trump ostro o odpowiedzialności Chin Prezydent Trump poinformował, że jego administracja rozpoczęła “bardzo poważne dochodzenia” w sprawie działań Chin w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. – Nie jesteśmy zadowoleni z Chin, nie jesteśmy zadowoleni z tej całej sytuacji, ponieważ uważamy, że można ją było zatrzymać u źródła – powiedział prezydent. Trump krytykował Chiny w związku z postępem pandemii i wielokrotnie chwalił swoją decyzję o zamknięciu granic USA w celu zahamowania wybuchu pandemii w Stanach. Niektórzy eksperci ds. Zdrowia stwierdzili, że ta decyzja dała USA więcej czasu na przygotowanie się wobec zbliżającej się pandemii. Inni eksperci uważają natomiast, że administracja Trumpa zmarnowała okazję na jeszcze szybszą reakcję i wiele decyzji dotyczących ograniczenia transportu i działalności gospodarczej zostało podjętych zbyt późno. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

