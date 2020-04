Trump uważa, że ma władzę totalną. Dziennikarka wytknęła mu brak znajomości konstytucji. Donald Trump nigdy się nie patyczkuje i mówi dokładnie to, co myśli. Problem jest wtedy, gdy nie ma wiedzy na dany temat. Na przykład na temat epidemii koronawirusa i w zakresie kompetycji… prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA na konferencji dotyczącej pandemii opowiadał o ewentualnym zniesieniu lockdownu w Stanach. Wcześniej chciał “otworzyć” kraj po Wielkanocy. Po krytyce, wycofał się z decyzji. Planuje jednak znieść obostrzenia wcześniej niż ustaliły to władze stanowe. Nakazy pozostania w domu, rekomendacje unikania miejsc publicznych i podróży obowiązują obecnie do końca kwietnia. Dziennikarze zapytali go, w jaki sposób chce unieważnić decyzje stanowe. Przecież nie ma takich uprawnień. – Kiedy ktoś jest prezydentem USA, to jego władza jest totalna, gubernatorzy o tym wiedzą – stwierdził Trump. Obecna na konferencji dziennikarka powiedziała, że to nieprawda. Prezydent wymigał się od odpowiedzi. Gdy został dopytany o to, czy rozmawiał o tym z gubernatorami, odpowiedział: – Nie pytałem, a wiesz dlaczego? Bo nie muszę – skwitował prezydent. Kiedy dziennikarka dalej próbowała ciągnąć go za język, powiedział (z charakterystycznym gestem dłonią): “Wystarczy”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

