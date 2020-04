Trybunał Konstytucyjny “wystąpił ze swojej roli”, “instrumentalnie naciągnął przepisy” W poniedziałkowym wyroku Trybunał Konstytucyjny wykroczył poza swoje kompetencje – ocenił rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Dodał, że zakwestionowana przez Trybunał uchwała trzech izb Sądu Najwyższego powinna dalej obowiązywać. Wcześniej TK orzekł, że uchwała SN dotycząca legalności zasiadania w składach sędziowskich osób z rekomendacją nowej Krajowej Rady Sądownictwa, jest niezgodna z konstytucją, traktatem o UE i europejską Konwencją Praw Człowieka. Trzech sędziów TK złożyło zdania odrębne. Wniosek w sprawie uchwały trzech izb Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej i Pracy – złożył do Trybunału Konstytucyjnego w lutym premier Mateusz Morawiecki. Sprawa jest kolejną odsłoną sporu wokół kwestii sędziów powołanych przez prezydenta spośród osób wyłonionych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, do której sędziów wybrał Sejm. W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że styczniowa uchwała trzech izb Sądu Najwyższego jest niezgodna z konstytucją, traktatem o Unii Europejskiej i europejską Konwencją Praw Człowieka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

