Trzaskowski: rozpoczynamy dezynfekcję przestrzeni publicznych Jeżeli nie będzie gwałtownego załamania pogody, od czwartku rozpoczniemy dodatkową dezynfekcję przestrzeni publicznych – poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjaśnił, że chodzi o niektóre przejścia podziemne czy stacje przesiadkowe. Zwłaszcza te, w których gromadzi się więcej osób. – Będziemy to robili za pomocą wody ozonowanej – tak, żeby te miejsca były jak najbardziej bezpieczne – powiedział. – Ta woda jest bezpieczna. Walczy zarówno z zarazkami, bakteriami i wirusami – zapewnił prezydent. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.