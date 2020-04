“Trzeba ratować życie, nie władzę”. Tusk znowu stanowczo o ruchach PiS. Pomysł korespondencyjnych wyborów został ostro skrytykowany przez Donalda Tuska. Szef Europejskiej Partii Ludowej przypomniał aktualnie rządzącym, że w czasie przybierającej na sile pandemii koronawirusa najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, a nie stołków. Były szef Rady Europejskiej nawiązał do kontrowersyjnego pomysłu PiS na usilne przeprowadzenie wyborów 10 maja. Rząd zajmuje się planami wprowadzenia głosowania korespondencyjnego, tymczasem epidemia tylko przybiera na sile. W niedzielę liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 4 tys., a liczba zmarłych w związku z COVID-19 zbliża się do 100. Nic dziwnego, że Donald Tusk zareagował na ostatnie ruchy PiS. Podsuwa partii lepszy pomysł. “Poczta Polska powinna Polakom dostarczyć maseczki zamiast pakietów do głosowania. Trzeba ratować życie, nie władzę” – napisał na Twitterze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

