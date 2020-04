Tusk zaniepokojony konfliktami pomiędzy krajami UE Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk wyraził na Twitterze swoje zaniepokojenie konfliktami pomiędzy państwami członkowskimi w związku z pandemią koronawirusa. Były szef Rady Europejskiej przestrzega przed pogłębianiem podziałów pomiędzy północą a południem UE. usk poinformował, że dołączył do szefów delegacji krajowych podczas wideokonferencji kierownictwa grupy EPL zwołanej, by omówić europejską odpowiedź na koronawirusa. “Niepokoi mnie konflikt między krajami w reakcji na pandemię. Jeśli tak będzie dalej, podział między północą a południem pogłębi się. Brak jedności i zaufania między państwami członkowskimi będzie bardzo widoczny” – ostrzegł Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.