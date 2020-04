TVN odpowiada na ataki TVP. Fala komentarzy w sieci. Od kilku dni na antenie TVP Info można było oglądać materiały uderzające w TVN i dziennikarzy stacji. W końcu jest reakcja. “Fakty” wydały oświadczenie. Według wielu komentatorów – zasługujące na brawa. Wśród tych o odmiennym zdaniu jest europoseł PiS. TVN zareagował na ataki ze strony TVP. W piątkowym wydaniu “Faktów” prowadzący Grzegorz Kajdanowicz wydał oświadczenie w imieniu stacji TVN i pracowników redakcji programu informacyjnego. Inetranuci ochoczo je ocenili. “Bardzo rzeczowe, rzetelne i kulturalne. Brawo” – tak oświadczenie TVP ocenił Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju, publikując je na Twitterze. W podobnym tonie wypowiedział się wiceprezes Forum Marek Tatała. “Przyzwoita, uczciwa, a jednocześnie na wysokim poziomie kultury osobistej odpowiedź ‘Faktów’ TVN na pełne kłamstw, manipulacji i chamstwa materiały ‘Wiadomości’ TVP. Tym się różni dziennikarstwo od ‘dziennikarstwa’ i media niezależne od partii od mediów partyjnych” – napisał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.