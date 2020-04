Twitter usunął tysiące kont: Promowały narrację rządów niektórych państw, Zarząd sieci społecznościowej Twitter usunął tysiące fałszywych kont powiązanych z rządami Egiptu, Hondurasu, Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Serbii. Konta były używane do rozpowszechniania narracji promowanej przez te rządy. Jak poinformowała spółka, usunięte konta łamały regulamin serwisu i stanowiły skoordynowaną próbę podważenia publicznej dyskusji. Najwięcej z usuniętych kont – 8,5 tys. – to sieć botów i trolli powiązanych z rządzącą w Serbii partią SNS i jej liderem prezydentem Aleksandarem Vucziciem. Wykreowana na zlecenie SNS sieć miała promować narracje serbskich władz i chwalić prezydenta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.