Tysiące maseczek i przyłbic. Kolejne dary od WOŚP na walkę z pandemią. Blisko milion maseczek chirurgicznych, 75 tys. przyłbic ochronnych oraz 2,5 tys. maseczek sportowych, które mogą służyć jako ochronne, wielorazowego użytku – to wszystko trafi wkrótce do polskich szpitali. To kolejne dary od WOŚP. Dzięki powołanemu specjalnemu Funduszowi Interwencyjnemu, organizacja realizuje kolejne akcje wsparcia. – W pierwszej kolejności Fundacja skupia się na pozyskaniu najbardziej potrzebnych elementów ochronnych dla lekarzy, ratowników i personelu medycznego. Maseczki, kombinezony ochronne, maski i przyłbice – to wszystko najczęściej pojawia się w prośbach, które trafią do nas z całej Polski, ze szpitali i stacji pogotowia, ale także z placówek opiekuńczych – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, dyrektor ds. medycznych WOŚP. Fundacja zdecydowała dzisiaj o zakupie 75 tys. przyłbic ochronnych, które zostaną rozdysponowane wśród zespołów ratownictwa medycznego. Będą one rozdzielane sukcesywnie, pierwsze partie trafią do ratowników w przyszłym tygodniu.

