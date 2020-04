Uber może dostarczyć ci alkohol do domu w Toronto Restauracje w całym GTA zaczęły sprzedawać alkohol na wynos i można je zamawiać za pośrednictwem wiodącej firmy dostarczającej żywność Uber Eats. Dostarczanie alkoholu przez Uber Eats w Toronto ogłoszono 9 kwietnia. Torontończycy zamawiający jedzenie na wynos za pośrednictwem aplikacji mogą teraz zamawiać piwo, wino i inne alkohole, w zależności od tego, co jest dostępne. Ma to na celu zachęcenie ludzi do pozostania w domu. Uber Eats stworzył prosty sposób dla osób zamawiających, który obejmuje sprawdzenie dowodu tożsamości i wpisanie daty urodzenia w aplikacji, a tym samym potwierdzenie pełnoletności. Przez Uber Eats torontończycy mogą teraz zamawiać lokalne i międzynarodowe gatunki piwa, wino i alkohol prosto do domu – powiedziała Lola Kassim, dyrektor generalny Uber Eats. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

