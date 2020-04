Ubezpieczenia samochodów tańsze, więcej firm może dostać pożyczki i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (16 kwietnia)

Polski poseł federalny Irek Kuśmierczyk: “Działamy wspólnie jako Team Canada”

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Tu dzwoń jak masz objawy!

Oto najnowsze informacje z 16 kwietnia:

Kanada – 30 106 (15 kwietnia 28 379)

źródło

• Rząd federalny rozszerza program pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw i pracuje nad nowym wsparciem dla firm mających problemy z opłaceniem czynszu. Canadian Emergency Business Account udzieli teraz do 40 000 dol. pożyczek z gwarancją rządową dla firm, które w ubiegłym roku wypłaciły pracownikom od 20 000 do 1,5 miliona dol. (wcześniej od 50 000 do 1 miliona dol). Od czasu uruchomienia programu pożyczkowego w zeszłym miesiącu firmy zaciągnęły 195 000 pożyczek o łącznej wartości 7,5 mld dol. Pożyczki są nieoprocentowane do 31 grudnia 2022 r., a jeśli do tego czasu zostaną spłacone, do 25 procent całości zostanie umorzone. Rząd federalny pracuje także nad programem mającym pomóc przedsiębiorstwom i właścicielom nieruchomości komercyjnych w opłaceniu czynszu przez co najmniej trzy miesiące (kwiecień, maj i czerwiec), choć szczegóły należy jeszcze uzgodnić z prowincjami i terytoriami.

• Rząd Ontario wprowadza zmiany regulacyjne, które ułatwią firmom ubezpieczeniowym udzielanie ulg swoim klientom z powodu pandemii COVID-19. Zmiana pozwoli firmom ubezpieczeniowym na udzielanie konsumentom rabatów na składki z tytułu ubezpieczenia samochodowego przez okres do 12 miesięcy po zakończeniu stanu wyjątkowego. Rząd Ontario nie dyktuje ile procent ma wynosić rabat, ale musi to być proporcjonalne do skali stresu, jaki odczuwają rodziny w Ontario.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 20.37:

Porównanie ze stanem sprzed 24 godzin:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 92 693 (dzień wcześniej o 87 212).

Wzrost liczby zgonów o 9490 (dzień wcześniej o 8444).

