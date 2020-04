Uczniowie z Ontario nie wrócą do do szkół do 4 maja Premier Ontario Doug Ford ogłosił dziś, że uczniowie z Ontario nie powrócą do szkół 4 maja. Ford twierdzi, że nie oznacza to, że reszta roku szkolnego zostaje anulowana. Oczekuje się, że minister edukacji Stephen Lecce wygłosi kolejne oświadczenie w najbliższych dniach. Obecnie istnieje plan e-learningu dla uczniów, który ustanawia standardy dla różnych poziomów klas, od pięciu godzin pracy tygodniowo dla przedszkola i uczniów do klasy 6 i 10 godzin pracy tygodniowo dla uczniów klas 7 i 8. Minister edukacji powiedział, że plan będzie również wymagał końcowych raportów dla wszystkich uczniów i priorytetowo traktować ich, aby byli gotowi do ukończenia roku szkolnego. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

