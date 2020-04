Ujawniono, jak PiS próbuje przeciągać posłów Gowina PiS kusi posłów Porozumienia, by zagłosowali za wyborami korespondencyjnymi w maju. Onet ujawnia, że partia Jarosława Kaczyńskiego chwyta się różnych sposobów. Politycy obozu władzy mają oferować stanowiska ministerialne w rządzie albo lukratywne posady w spółkach państwowych. Są pierwsze doniesienia o nagrywaniu tych propozycji. W centrali PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie czuć coraz większą nerwowość. W partii Jarosława Kaczyńskiego powoli zdają sobie sprawę, że wybory 10 maja wiszą na włosku, więc pojawiają się doniesienia o planie awaryjnym władzy. Do posłów Porozumienia uważanych za lojalnych wobec Jarosława Gowina zaczęli się zgłaszać emisariusze z PiS. To kusiciele namawiający na przyłączenie się do Kaczyńskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

