“Ukradli kolory”. Duda wznowił kampanią wyborczą wzorując się na kampanii Kidawy Błońskiej. Kampania Andrzeja Dudy ponownie ruszyła z kopyta. Okazuje się jednak, że pomysł prezydenckiej ekipy na kampanijne barwy nie do końca jest oryginalny. Takie same widniały w tle na jednym z wieców wyborczych… rywalki prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W poniedziałek Andrzej Duda ogłosił wznowienie swojej kampanii wyborczej przed forsowanymi przez PiS wyborami korespondencyjnymi w maju. Największe zdziwienie wywołały jednak słowa prezydenta o “wygaszaniu pandemii”, na co dane dotyczące przypadków zakażeń koronawirusem i ofiar śmiertelnych w Polsce wcale nie wskazują. Była dziennikarka TVN Karolina Hytrek–Prosiecka wyłapała jednak na konferencji Andrzeja Dudy coś jeszcze. Okazuje się, że barwy jego kampanii, które widać było w tle za prezydentem i towarzyszącą mu Beatą Szydło, są identyczne, jak… kolory na jednym z wieców Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W obu przypadkach to ten sam jasny błękit, który jest poprzetykany bielą i czerwienią, polskimi barwami narodowymi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

