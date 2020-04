USA: kolejna najtragiczniejsza doba w kraju 2228 osoby zmarły w USA na Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin – wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najtragiczniejsza doba od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych. Reuters wylicza, że ofiar śmiertelnych SARS-Cov-2 w USA jest już ponad 28 tys. Nie obejmują rewizji statystyk w mieście Nowy Jork. We wtorek władze tego miasta włączyły do bilansu ofiar śmiertelnych koronawirusa ponad 3,7 tys. zgonów z wcześniejszych dni. To osoby, które zmarły bez wykonanego testu, więc nie wliczano ich automatycznie do bilansu. Tym samym w Nowym Jorku na Covid-19 zmarło w USA już ponad 10 tys. osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

