USA na wojnie z wirusem? Trump się miota, a 50 stanów zwalcza epidemię na własną rękę. Gdy w połowie stycznia spytano Trumpa, czy epidemia zagraża Stanom odparł: „Ale o co chodzi? O tę jedną osobę, która przyjechała z Chin? My to mamy pod kontrolą". Do 9 kwietnia rano koronawirus zabił w USA już prawie 15 tys. osób „Najgorsze jeszcze przed nami. Mówi się, że szczyt epidemii przypadnie na 2 i 3 tydzień kwietnia, ale te prognozy stale się zmieniają " – mówi OKO.press Elżbieta Olender, tłumaczka mieszkająca w stanie New Jersey w USA. „Trump mówi o sobie, że jest »prezydentem czasów wojny«, ale w rolę wodza nie wszedł. Zwleka z podejmowaniem decyzji, jest niekonsekwentny, miota się między skrajnymi rozwiązaniami. Posunięcia rządu są chaotyczne, z Waszyngtonu płyną sprzeczne komunikaty. W rolę dowódców musieli, chcąc nie chcąc, wejść gubernatorzy stanów. W efekcie walka USA z wirusem stała się walką 50 oddzielnych państw, które na dodatek konkurują między sobą o skąpe zasoby".

