USA nadal mają największy problem z pandemią. Mniej zgonów w Niemczech i we Włoszech. Do niedzieli 26 kwietnia wieczorem na świecie odnotowano 2 977 193 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu zachorowania na covid-19 zmarło już ponad 206 tys. osób. Ponad 874 tys. pacjentów udało się wyzdrowieć. W naTemat przedstawiamy, jak według aktualnych danych wygląda sytuacja w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech, Turcji, Iranie oraz w Chinach, gdzie poinformowano, że w niedawnym epicentrum pandemii –Wuhan – nie ma już ani jednego pacjenta hospitalizowanego z powodu zakażenia SARS-CoV-2. Stany Zjednoczone nadal plasują się na pierwszym miejscu na świecie pod względem statystyk dotyczących pandemii covid-19. 26 kwietnia przybyło 709 ofiar śmiertelnych wirusa SARS-CoV-2. Łączna liczba zgonów w USA z powodu koronawirusa wynosi już prawie 55 tys.



Poważny problem z zakażeniami ma Nowy Jork. Władze stanowe zdecydowały się nawet na to, by umożliwić mieszkańcom wykonywanie testów na obecność koronawirusa w aptekach specjalnie dostosowanych do takiej usługi.

