USA nie wezmą udziału w inicjatywie WHO w sprawie leczenia Covid-19 USA nie wezmą udziału w globalnej inicjatywie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), mającej na celu przyspieszenie produkcji oraz dystrybucji szczepionki i leków na Covid-19 – oznajmiła misja Stanów Zjednoczonych w Genewie, która jest siedzibą WHO. Nie będzie uczestnictwa USA (…). Z zainteresowaniem czekamy na możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o inicjatywie w sprawie Covid-19, tak szybko jak to możliwe – oznajmił rzecznik amerykańskiej misji. W połowie kwietnia prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na WHO do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". Zarzucił też WHO, która jest agendą ONZ, że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".

