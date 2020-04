USA: Spadek zgonów ostatniej doby W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarło już 51 017 osób; w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1258 – Stany Zjednoczone odnotowały najniższy dzienny bilans zgonów od prawie trzech tygodni – wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Stany Zjednoczone odnotowały w piątek najniższy dzienny bilans zgonów na Covid-19 od prawie trzech tygodni, zgodnie z danymi z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Ten jednorazowy spadek nie wskazuje jednak jeszcze na trwały trend, decydujące będą dane z najbliższych dni, mogą one potwierdzić poprawę sytuacji w kraju. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.