USA walczy z pandemią: wzrosła liczba zgonów i zakażonych 1150 – tyle zgonów w ciągu jednej doby odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Ogólna liczba zmarłych na COVID-19 zbliża się do 11 tys. – wynika z najnowszych danych zebranych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Mimo to prezydent USA "widzi światełko w tunelu". Poniedziałek to kolejny dzień, w którym przekroczono barierę 1000 ofiar – jednak w porównaniu z niedzielą liczba śmiertelnych przypadków spadła o ponad 200 osób. Jedynym stanem, w którym nie stwierdzono śmiertelnych przypadków SARS-CoV-2 pozostaje Wyoming. Za Oceanem w sumie ponad 360 tys. osób jest zakażonych koronawirusem. Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Nowym Jorku – tragiczny bilans wzrósł o 599 przypadków (do 4758 łączne). – Stan jest bardzo blisko osiągnięcia szczytu zakażeń albo został już nawet osiągnięty i przez pewien czas ten poziom powinien się utrzymać – ocenił gubernator Andrew Cuomo. Polityk ponownie apelował, aby ograniczyć wychodzenie z domów do minimum. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Siena College Research Institute restrykcji przestrzega 95 proc. mieszkańców.

