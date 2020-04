USA z niższą liczbą zgonów. Nowe ustalenia ws. pierwszej ofiary. O 1738 osoby wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 w Stanach Zjednoczonych – podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Władze przekazały natomiast, że pierwsza ofiara zakażenia SARS-CoV-2 zmarła wcześniej niż sądzono. Podczas ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło 1 738 osób – podaje CNN. Stacja zauważa, że to o ponad tysiąc mniej niż dzień wcześniej, kiedy odnotowano 2 751 zgonów. Tym samym łącznie w USA koronawirus zabił już 46 583 osoby. Najwięcej ofiar jest w stanie Nowy Jork – 19 413. Kolejnymi pod względem liczby zgonów są stany: New Jersey z 5 150 przypadków oraz Michigan – 2 813 zgonów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

