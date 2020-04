USA z tragicznym bilansem. Gubernator Nowego Jorku: to zły znak. Koronawirus w USA zabił już ponad 60 tys. osób. Niestety znów wzrosła dobowa liczba zgonów spowodowanych COVID-19. Jak wynika z danych przekazanych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore, ostatniej doby (do godz. 2:30 polskiego czasu z środy na czwartek) w Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarły 2502 osoby. Dzień wcześniej było to 2207 osób – przypomina CNN. Od początku epidemii w USA z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmarły już łącznie 60 853 osoby. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w stanie Nowy Jork, gdzie odnotowano śmierć 23 447 osób. Na kolejnych miejscach są stany: New Jersey (6771 ofiar śmiertelnych), Michigan (3670) i Massachusetts (3405). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

