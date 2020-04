USA zbagatelizowały sprawę. Przed możliwą epidemią ostrzegano już dwa lata temu Już dwa lata przed pandemią COVID-19 amerykańscy dyplomaci ostrzegali władze w USA o tym, że w laboratorium w Wuhan nie przestrzegano procedur bezpieczeństwa. Chodzi o badania nad koronawirusami nietoperzy – informuje “Washington Post”. Amerykański dziennik wskazuje, że urzędnicy z ambasady USA kilkakrotnie odwiedzali chińską placówkę badawczą w mieście Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Wysłano dwa oficjalne ostrzeżenia do Waszyngtonu o łamaniu procedur bezpieczeństwa podczas ryzykownych badań nad koronawirusami nietoperzy. W dokumencie, o którym pisze “Washington Post”, podkreślano, że działania podejmowane w laboratorium stwarzają ryzyko wybuchu kolejnej pandemii SARS. Wtedy jeszcze nie używano określeń COVID-19 czy SARS-CoV-2, bo one pojawiły się dopiero, kiedy nowy koronawirus sparaliżował Chiny na początku 2020 r. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

