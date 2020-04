Ustawa w sprawie pomocy dla przedsiębiorców przyjęta W nocy ze środy na czwartek Sejm przyjął z poprawkami ustawę o szczególnych instrumentach W środę wieczorem w Sejmie odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tak zwanej “tarczy antykryzysowej”. Wcześniej nad projektem toczyły się prace w sejmowej komisji finansów publicznych. Zgłoszono 77 poprawek, ale zaledwie kilka z nich uzyskało rekomendację komisji. W czwartek po północy Sejm przyjął z poprawkami ustawę wprowadzającą zmiany do pakietu antykryzysowego. Za uchwalaniem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 183, a 37 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Sejm zgodził się na wprowadzenie kilku poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, w tym czterech przygotowanych przez PiS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

