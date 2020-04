W Alustrii iczba zakażeń mocno spadła, więc chcą złagodzić restrykcje Od przyszłego tygodnia, tuż po Wielkanocy, Austriacy chcą otworzyć pierwsze małe sklepy, a od 1 maja być może galerie handlowe. Dziś ani w Polsce, ani w innych krajach, które walczą z koronawirusem, nikt jeszcze o czymś takim nie myśli. Austria może być pierwsza w UE. Jest tylko jeden warunek. Z kilku krajów Europy dochodzą w ostatnich dniach informacje, które dają nadzieję. We Włoszech, w Hiszpanii, czy we Francji – gdzie skala zakażeń i przypadków śmiertelnych jest największa w całej Europie – fala koronawirusa trochę wyhamowała, choć sytuacja wciąż jest dramatyczna. Jednak prawdziwą nadzieję – nie mówiąc o zazdrości – dały w poniedziałek doniesienia z Austrii. Nie, władze nie zniosą jeszcze np. ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu i przemieszczania się, ale zapowiedziały, że od 14 kwietnia zamierzają otwierać małe sklepy, a także parki. Przedstawiono też konkretny plan, co dalej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

