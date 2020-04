W końcu! Poznaliśmy terminy matur i egzaminów dla ósmoklasistów. Podczas piątkowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podał w końcu konkretne daty egzaminów, które od kwietnia były przesuwane z powodu pandemii koronawirusa. Na pierwszy ogień pójdą maturzyści, którzy będą zdawali egzamin z języka polskiego już 8 czerwca. Pisemne matury zakończą się 29 czerwca. – Uznaliśmy, że będziemy starać się przeprowadzić tegoroczne egzaminy. Wyznaczyliśmy dość odległe daty. Rozpoczniemy od egzaminów maturalnych egzaminem z języka polskiego 8 czerwca. Tegoroczne matury nie będą miały oczywiście części ustnej w związku z pandemią” – powiedział na konferencji Dariusz Piontkowski. Minister edukacji ogłosił także terminy pozostałych egzaminów. – Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminóhttps://gazetagazeta.com/wp-admin/edit-comments.phpw dla ósmoklasistów, a od 22 czerwca odbywać się będą egzaminy potwierdzające klasyfikację zawodową – wymieniał Piontkowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

