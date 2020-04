w Nowym Jorku mniej chorych na koronawirusa na oddziałach intensywnej terapii Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa, w piątek odnotowano w stanie Nowy Jork mniej pacjentów na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii. W porównaniu do poprzedniej doby było też mniej zgonów, których liczba zmniejszyła się o 22. Spadek liczby osób na oddziałach intensywnej terapii, a zdecydowana ich większość podłączona jest do respiratorów, był nieznaczny. W ciągu 24 godzin skurczył się z 4925 do 4908, czyli o 17 pacjentów. Zmniejszenie ich liczby nastąpiło jednak po raz pierwszy od wybuchu pandemii. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo uznał to, podczas codziennej konferencji prasowej w stolicy stanu Albany, za istotny wskaźnik, iż krzywa infekcji się spłaszcza. COVID-19 pochłania jednak wciąż wiele ofiar śmiertelnych. W ciągu ostatniej doby zmarło kolejne 777 osób, co zwiększyło ogólny bilans w całym stanie do 7844. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

