W pogrążonym w epidemii Nowym Jorku rodzą się zdrowe dzieci Nowy Jork stał się centrum epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Liczba zgonów w tym mieście drastycznie wzrasta. Jednak w tych trudnych czasach możemy również znaleźć pozytywne informacje. Na oddziale położniczym Brooklyn Hospital Center urodziło się od czasu wybuchu pandemii COVID-19 blisko 200 dzieci. Jak dotąd jej ofiarą śmiertelną nie padła żadna kobieta ani noworodek. Jak odnotował w poniedziałek dziennik “New York Times” w szpitalu brooklyńskim rodzi się rocznie ok. 2600 dzieci. Od marca 29 kobiet w ciąży albo potwierdziło, albo też podejrzewało, że nabyły SARS-Cov-2. Według szefa oddziału położnictwa i ginekologii dr Errolla Byera Jr. Brooklyn należy do ośrodków, gdzie otyłość, cukrzyca i nadciśnienie są powszechne wśród przyszłych matek. Jest tym bardziej zadowolony, że dotąd żadna z nich, ani żaden noworodek nie zmarł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

