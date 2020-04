W Polsce już ponad 10 tysięcy zarażonych Jest popołudniowy raport Ministerstwa Zdrowia: mamy 135 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Oznacza to, że łącznie jest ich w środę 313, a to więcej niż we wtorek (263 zakażenia). Najsmutniejsza jest jednak informacja o nowych ofiarach śmiertelnych. Było ich w ciągu doby aż 25. Nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: mazowieckiego (39), śląskiego (34), łódzkiego (15), opolskiego (8), małopolskiego (8), dolnośląskiego (8), podkarpackiego (5), świętokrzyskiego (5), zachodniopomorskiego (4), pomorskiego (4), podlaskiego (2), wielkopolskiego (2) i lubuskiego (1). Za to resort poinformował o godz. 17 o 22 nowych ofiarach śmiertelnych. To: (wiek-płeć, miejsce zgonu): 63-K, 65-M, 66-M, 90-K Poznań 95-K Gdańsk, 68-M Bolesławiec, 70-K Wałbrzych, 79-K Wrocław, 78-K, 87-M Racibórz, 75-K Zgierz, 84-K Bełchatów, 78-M, 65-M, 79-M Grudziądz, 59-K, 69-K, 88-K, 90-K Warszawa, 82-M, 84-M Radom, 87-M Tychy. Większość osób miała choroby współistniejące. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 10 169, z czego 426 osób zmarło. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.