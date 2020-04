W Polsce od czwartku obowiązek zakrywania twarzy Maseczki ochronne. Obowiązek zasłaniania ust i nosa wszedł w życie w czwartek o północy. Kto będzie musiał dostosować się do przepisów, a kto będzie z nich zwolniony? I jakie kary grożą za ich złamanie? Zasłanianie ust i nosa przy każdym wyjściu z domu – według obostrzeń rządu – od czwartku jest obowiązkowe. Projekt nowelizacji rozporządzenia na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się w środę. To w nim czytamy, że: “od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa”. Według rozporządzenia zakrywanie ust i nosa obowiązkowe jest wtedy, kiedy ktoś przebywa: w środkach publicznego transportu zbiorowego;

w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

