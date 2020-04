W Polsce rekord nowych zakażeń. W USA ofiar więcej niż w zamachu WTC. 33 ofiary śmiertelne w Polsce (średnia wieku – prawie 68 lat) i najwyższy przyrost zakażeń. Rząd wprowadza nowe obostrzenia, m.in. zakazuje niepełnoletnim chodzić po ulicy “bez opieki”. W Europie epidemia bardzo powoli, ale zwalnia. Dramat zaczyna się w krajach afrykańskich W poniedziałek 30 marca minister Szumowski stwierdził, że nie jest zadowolony z przestrzegania zasad izolacji społecznej. 31 marca 2020 w południe rząd zasady zaostrzył. Od 1 kwietnia inaczej będą działały sklepy, bazary, poczty i banki; niektóre sklepy zostaną zamknięte. Nie będzie można wejść do parków, na bulwary i na plaże, ani zanocować w hotelu. Na ulicy należy zachować odstęp co najmniej 2 metrów od drugiej osoby, a dotyczy to także członków rodzin. I najbardziej absurdalne obostrzenie: osoby poniżej 18. roku życia mogą wychodzić z domu tylko z osobą dorosłą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

