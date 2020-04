W Polsce wprowadzono specjalne rozwiązania dla cudzoziemców Ustawa przewidująca szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce weszła w życie – poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców. Zawarte w niej przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z epidemią. UdSC poinformował, że do upływu trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, czyli stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłużeniu ulegnie legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przedłużony będzie również termin na składanie wniosków o legalizację pobytu, a także ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

