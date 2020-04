W USA odnotowano mniejszy przyrost zgonów z powodu koronawirusa W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarły 1433 osoby. Jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, to duży spadek, biorąc pod uwagę bilans z poprzedniego dnia, który wyniósł 1997 ofiar. W ciągu ostatnich 24 godzin w USA zmarło o 564 pacjentów mniej niż poprzedniego dnia. Gubernator stanu Nowy York Andrew Cuomo, poinformował o najmniejszym przyroście zgonów od ponad dwóch tygodni. W poniedziałek potwierdzono tam śmierć 478 nosicieli koronawirusa. Przypomnijmy, że stan ten uchodzi za jedno z największych ognisk epidemii w USA.



Jak dotąd w Stanach Zjednoczonych koronawirusa wykryto u ponad 792 tys. osób. W kraju zmarło zaś 42 514 ludzi. Tym samym USA stało się najbardziej dotkniętym przez epidemię państwem.

