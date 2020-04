W USA protestują przeciw ograniczaniu wolności Protesty zaczęły się w ubiegłym tygodniu i rozlały na ogromne terytorium USA. W ciągu ostatnich dni tysiące ludzi wyszło na ulice wielu miast w około 20 stanach i wcale nie widać, by ich emocje miały się zmniejszyć. Tak w Amerykanach buzuje wściekłość na ograniczanie ich wolności i wszystkie zakazy z powodu koronawirusa. W Europie, ani innych częściach świata, takich obrazów nie widać. Najpierw były nagrania z pustego, wyludnionego Wuhan, potem praktycznie identyczne z innych, chińskich miast. A potem była Europa i przeraźliwe smutne obrazy z Włoch i całkowicie opustoszałej Lombardii. Ludzie w wielu krajach z pokorą przyjmowali kolejne ograniczenia, a jeśli nie – policja wlepiała im mandaty i wszyscy wiemy, że było ich niemało. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

