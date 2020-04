Ważne słowa papieża Franciszka. “Światu grozi jeszcze gorszy wirus”. Papież Franciszek podczas mszy w kościele Santo Spirito in Sassia koło Watykanu zwrócił się do wiernych z ważnym przesłaniem, które dotyczy czasów walki z koronawirusem. Stwierdził, że świat musi się zmierzyć z o wiele poważniejszym wirusem. – Miłosierdzie nie porzuca tych, którzy zostali w tyle. Teraz, gdy myślimy o powolnym i żmudnym wychodzeniu z pandemii, wkrada się niebezpieczeństwo: zapominanie o tych, którzy pozostali w tyle. Istnieje ryzyko, że dotknie nas jeszcze gorszy wirus, wirus obojętnego egoizmu – powiedział podczas mszy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Franciszek. Zdaniem Głowy Kościoła egoizm ten pojawia się, kiedy mamy poczucie, że życie poprawia się, ale tylko nam. To według Franciszka prowadzi następnie do “selekcjonowania ludzi, odrzucania biednych, składania w ofierze na ołtarzu postępu tych, którzy zostają z tyłu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.