Wbrew oskarżeniom PiS rośnie pomoc z UE. Oto dowody, że Unia wydaje miliardy na walkę z epidemią. 8 mld euro z niewykorzystanych funduszy strukturalnych, 3 mld na wsparcie ochrony zdrowia, nowe pakiety ratunkowe dla rolników, rybołówstwa, przedsiębiorców, pracowników i najbardziej potrzebujących – to niektóre elementy pomocy UE. Wbrew oskarżeniom polityków PiS, Unia działa, choć ma ograniczone pole manewru „Unia Europejska na szczęście w ostatnich kilku dniach podjęła działania, o które zabiegała Polska, czyli tutaj finansowanie działań na walkę z koronawirusem poza tymi środkami budżetowymi, które były do tej pory, w związku z tym jakaś refleksja nadeszła” – cieszył się 15 kwietnia 2020 w wywiadzie dla radiowej „Jedynki” rzecznik rządu Piotr Müller. „Nie zmienia to faktu, że faktycznie wydaje się, i to teraz gołym okiem widać, że koncepcja Unii Europejskiej jako zjednoczonych narodów, ale osobnych krajów funkcjonujących w sojuszu jest najlepszą koncepcją, a nie Unia Europejska jako superpaństwo, bo ten model się po prostu nie sprawdza” – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.