Wentylator, który może zastąpić respirator. Trwają testy wynalazku polskich inżynierów. W dobie pandemii COVID-19 potrzebne są respiratory. Na wypadek, gdyby ich zabrakło, polscy inżynierowie stworzyli wentylator, który mógłby zastąpić respirator. Trwają jego pierwsze testy. Jak mówił w rozmowie z TVN24 Adrian Krupowicz z firmy Mudita, pomysł narodził się dwa tygodnie temu. Na początku stworzono prototyp z kartonu, niedługo potem pracownicy zaprezentowali urządzenie, które mogłoby być produkowane. – Sercem jest worek ambu – tłumaczył Krupowicz. Worek ambu to prosty zestaw do resuscytacji i wentylacji oddechowej, który jest na wyposażeniu każdej jednostki medycznej. Może dostarczać pacjentowi dodatkową ilość tlenu, jeśli jest podłączony do jego źródła, na przykład butli. Jest to jednak urządzenie manualne – wentylacja pacjenta wymaga więc, aby lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny uciskał worek siłą mięśni. Inżynierowie opracowali więc mechanizm, który uciskając worek ambu, ma wtłaczać tlen do płuc chorego. Lekarz nie musi więc robić tego manualnie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.