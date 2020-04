Węże 2020 przyznane. “Futro z misia” najgorszym filmem roku. Polskie odpowiedniki Złotych Malin – rozdane. Poznaliśmy laureatów Węży, nagród dla najgorszych rodzimych produkcji filmowych. W tym roku najwięcej statuetek powędrowało do komedii “Futro z misia” w reż. Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego. Węże przyznała już po raz 9. Popkulturalna Akademia Wszystkiego. Sensacyjna komedia “Futro z misia” miała aż siedem nominacji – ostatecznie obraz zwyciężył w czterech kategoriach: najgorszy film, reżysera, scenariusz oraz duet. Dwie statuetki otrzymali twórcy filmu “Diablo. Wyścigu o wszystko” – za występ poniżej talentu Cezarego Pazury i rolę Mikołaja Roznerskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

