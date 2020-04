WHO aktualizuje prognozę pandemii. Raj turystyczny Polaków nowym epicentrum Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, sytuacja pandemiczna w wielu krajach europejskich uległa poprawie. Na wykresach widać, że w Hiszpanii, Francji, Niemczech i we Włoszech wirus słabnie. Jest jednak jeden kraj, w którym widać znaczny przyrost nowych zakażeń i tak się składa, że to tam lubią wyjeżdżać Polacy na wakacje. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że Turcja staje się nowym epicentrum koronawirusa w Europie. Liczba zakażeń SARS-CoV-2 rośnie tam z dnia na dzień, co widać na wykresach zamieszczonych na stronie WHO. Tylko w ciągu ostatniej doby wykryto tam koronawirusa u 4674 osób, a od początku pandemii – 90980. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

