WHO podało trzy powody, dla których nie zaleca noszenia maseczek W Polsce niedawno wprowadzono obostrzenie, które zakłada obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia tak naprawdę maski powinny być używane tylko przez dwie grupy osób. Zdaniem ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) maski ochronne powinny nosić tylko osoby chore i mające symptomy zakażenia oraz ci, którzy zajmują się pacjentami z podejrzeniem koronawirusa.



Jak podkreśla WHO, mycie rąk oraz zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego jest bardziej skuteczne niż używanie maseczek. Poza tym maski mogą dawać "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".

