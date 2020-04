WHO: sześć kryteriów dla krajów, które chcą złagodzić restrykcje Na świecie odnotowano już niemal dwa miliony zachorowań na COVID-19. W wielu krajach obostrzenia obowiązują już od kilku tygodni. Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła sześć kryteriów, które powinny spełnić państwa, które rozważają poluzowanie obostrzeń w walce z pandemią COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia chce wspierać kraje w podejmowaniu trudnej decyzji o luzowaniu obostrzeń. Dlatego dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas poniedziałkowej konferencji przedstawił sześć kryteriów dla tych państw: rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 musi być pod kontrolą;

możliwości systemu opieki muszą pozwalać na wykrycie, testowanie, izolowanie i leczenie każdego przypadku zakażenia oraz śledzenie każdego kontaktu;

ryzyko epidemii w specjalnych placówkach, takich jak obiekty służby zdrowia i domy opieki społecznej, musi być zminimalizowane; WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.