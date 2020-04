WHO: z całą pewnością nie doszło jeszcze do szczytu zakażeń Obecnie 90 procent infekcji na świecie ma miejsce w Europie i USA – powiedziała w Genewie rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Harris. Stwierdziła, że nie doszło jeszcze do szczytu zakażeń koronawirusem. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 na świecie zbliża się do dwóch milionów. Zmarło ponad 119 tysięcy osób. Margaret Harris przyznała, że “liczba nowych przypadków zakażenia maleje w niektórych częściach Europy, w tym we Włoszech i Hiszpanii, ale epidemie narastają w Wielkiej Brytanii i Turcji”. – Na razie 90 procent infekcji na świecie ma miejsce w Europie i USA. Z całą pewnością nie doszło jeszcze do szczytu zakażeń – podkreśliła Harris w czasie wtorkowej konferencji w Genewie. Wyraziła zaniepokojenie, że przypadki nowych zakażeń odnotowywane są także w Chinach, a ich źródłem są w większości obywatele tego kraju, którzy wracają z Rosji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

