Wiadomo, kto przede wszystkim jest narażony na COVID-19 Hiszpańscy lekarze doszli do wniosku, że osoby uzależnione od papierosów i alkoholu znajdują się w grupie ryzyka śmierci z powodu koronawirusa. Wyjątkowo narażeni są również ludzie z nadwagą. Francisco Tinahones, przewodniczący Hiszpańskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, powiedział w rozmowie z dziennikiem “El Mundo”, że oddziały intensywnej terapii mają problem z opieką nad osobami zmagającymi się z nadwagą.



Gazeta nie posiada danych dotyczących osób otyłych w hiszpańskich szpitalach, jednak powołała się na amerykańskie statystyki. W USA z powodu Covid-19 zmarło już 3615 pacjentów z nadwagą. Żadna z tych osób nie miała więcej niż 60 lat. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.